Meer en meer Oekraïners stellen Poetins tactiek van dreiging in vraag: “Hij hangt de boeman uit”

Johnson reageert op kritisch rapport over feestjes in ambtswo­ning met vage belofte over hervormin­gen: “Ik zal het fiksen”

Het rapport over de lockdownfeestjes van het Britse overheidspersoneel is overhandigd aan het kantoor van Boris Johnson. Topambtenaar Sue Gray kreeg van de Britse premier zelf de opdracht om onderzoek te doen naar potentiële overtredingen. In het rapport is Gray erg kritisch over de bijeenkomsten “die niet hadden mogen plaatsvinden”. Het kabinet van Johnson en Downing Street hebben op verschillende momenten “gefaald in hun leiderschap en oordeel”, klinkt het onder meer. Momenteel is in het Britse Lagerhuis een debat aan de gang over het rapport. Johnson belooft hervormingen door te voeren, maar spreekt niet van aftreden.

19:52