Meer dan vier miljoen coronadoden wereldwijd

Privéjets overspoe­len landelijk Idaho: Zuckerberg en co arriveren voor ‘zomerkamp voor miljar­dairs’

7 juli De bazen van de meest invloedrijke bedrijven en ondernemingen in de VS en daarbuiten zijn neergedaald in het landelijke Idaho voor de jaarlijkse ‘Sun Valley Conference’, een privéconferentie voor schatrijke bedrijfsleiders en bestuurders — ook wel bekend als ‘het zomerkamp voor miljardairs’. Verwacht wordt dat onder meer Apple-baas Tim Cook en Facebook-topman Mark Zuckerberg van de partij zullen zijn. Op de conferentie worden vaak grote zakelijke deals gesloten.