Meer dan twintig soldaten bedolven na aardverschuiving in Vietnam

De feiten speelden zich af in de provincie Quang Tri. Er is sprake van verschillende aardverschuivingen. Volgens Vietnamese media hebben de reddingswerkers al acht lichamen van onder de modder en het steenpuin gehaald.

De soldaten werden verrast toen ze op inspectie waren, om de risico's op nieuwe aardverschuivingen in te schatten. De autoriteiten blijven vrezen voor nieuwe aardverschuivingen.