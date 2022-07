Meer dan twintig gewonden na incident met pepperspray in Europa-Park

Zillebeke Bellewaer­de veilt 5 wagentjes van iconische keverbaan: “Opbrengst gaat naar borstkan­ker­or­ga­ni­sa­tie Think Pink”

Een wagentje van de legendarisch keverbaan in Bellewaerde mee naar huis nemen? Binnenkort kan het, want het pretpark veilt 5 iconische ‘kevertjes’. De opbrengst gaat naar Think Pink, de nationale borstkankerorganisatie, waarmee het park ook een ruimere samenwerking aanging. Op 30 september staat in Bellewaerde immers de Race for the Cure op het programma en ook het weekend daarop kleurt het park ‘pink’.

29 juni