Meer dan twintig Afrikaanse migranten verdronken bij Tunesië

Voormalige wereldlei­ders en Nobelprijs­win­naars willen dat VS coronapa­ten­ten laat varen

15 april Meer dan 170 voormalige staats- en regeringsleiders en Nobelprijswinnaars roepen Amerikaans president Joe Biden in een open brief op om af te zien van de intellectuele eigendomsregels voor coronavaccins. "Laat dit moment de geschiedenis ingaan als het moment waarop we ervoor kozen het collectieve recht op veiligheid voor allen te laten prevaleren boven de commerciële monopolies van enkelen", klinkt het in de brief die uitgaat van de People's Vaccine Alliance, een coalitie van meer dan vijftig organisaties waaronder Oxfam, Club de Madrid en UNAIDS.