Meer dan tweehonderd baby's gestorven: rapport onthult zware gebreken in Britse verloskunde

3 op de 4 krijgen ooit last van pijnlijke aambeien: “Uiteraard zijn er ook genetische factoren aanwezig”

Iedereen heeft aambeien, en dat is maar goed ook. “Mocht je geen aambeien hebben en je springt, hoest of lacht, dan zou je stoelgang verliezen of windjes laten”, zegt proctoloog Bart Van Geluwe. Helaas kunnen die aambeien bij drie op de vier mensen ook pijnlijk worden.

27 maart