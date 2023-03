Meer dan twee ton cocaïne aangespoeld op stranden in noorden van Frankrijk

De eerste ontdekking werd afgelopen zondag gedaan. Toen vonden de autoriteiten al een dertigtal zakken op het strand van Réville, enkele tientallen kilometers ten oosten van de stad Cherbourg. In de zakken zat in totaal 850 kilogram cocaïne. De marine zocht met een helikopter naar mogelijk andere drugspakketten. “Enkele drijvende voorwerpen op zee werden gelokaliseerd en onderschept, maar na verificatie bleken ze geen verdovende middelen te bevatten”, klonk het.

In Noord-Franse havens, onder meer in Calais en Duinkerken, worden regelmatig grote hoeveelheden cocaïne in containers ontdekt. Vermoed wordt dat er in dit geval drugs in zee is gevallen, mogelijk tijdens het overladen naar een kleiner schip.