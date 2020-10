Meer dan twee derde van Europa kleurt intussen rood: Tsjechië en België op eenzame hoogte

In de ranglijst van het ECDC zijn 31 landen opgenomen: die uit de Europese Unie, die uit de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk. Daarvan kleuren er 21 rood, wat betekent dat ze meer dan 120 bevestigde gevallen hebben per 100.000 inwoners over een periode van veertien dagen. Van de 10 overige landen bevinden er zich 6 in de gevarenzone, met tussen de 60 en 120 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners over een periode van veertien dagen.

Afgetekend op kop staan Tsjechië en België. Tsjechië telt volgens de nieuwe cijfers die het ECDC woensdag bekendmaakte 975,8 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners en krijgt zo de kaap van de 1.000 in zicht. België volgt op korte afstand en telt er 867,2. Dichtste achtervolger is Nederland met ‘maar’ 574,4 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners. De top vijf wordt vervolledigd door Frankrijk (441,7) en Slovenië (370,6).

Recordaantal

Tsjechië tekende woensdag opnieuw een recordaantal nieuwe besmettingen op. In 24 uur tijd werden 11.984 nieuwe gevallen gemeld. In het licht van de aanhoudende stijging in de cijfers besliste de regering om een lockdown af te kondigen in het hele land, in navolging van Ierland. Vanaf donderdag moeten alle winkels dicht, met uitzondering van voedingswinkels en apotheken. Er zal ook een uitgaansverbod gelden: alleen voor boodschappen, een doktersbezoek en het werk mag je nog buiten komen. Contacten moeten beperkt worden tot “het absoluut noodzakelijke”.

Woensdag werd ook de mondkapjesplicht verregaand uitgebreid in Tsjechië. Je zal het masker nu ook soms buiten moeten dragen, zoals in de bebouwde kom als je minder dan twee meter afstand kan houden. Ook in de wagen wordt het verplicht als er iemand van buiten het gezin meerijdt.

Tsjechië – dat bijna evenveel inwoners heeft als ons land – telt intussen bijna 194.000 besmettingen. Er zijn ook al 1.600 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In België staat de teller woensdag op 240.159 bevestigde gevallen en 10.489 overlijdens volgens gezondheidsinstituut Sciensano.

Lockdown

Hier en daar valt intussen ook het woord ‘lockdown’ voor óns land. Onder meer viroloog Emmanuel André zei in een interview met de Franstalige zender RTBF dat het onze “enige optie” is. “We moeten praten over een lockdown. Het is de enige optie die we nu hebben. Dit is noodzakelijk.”

Volledig scherm © AFP

Volgens bronnen van HLN zouden nieuwe, strengere maatregelen echter niet op tafel liggen tijdens het volgende Overlegcomité met de regio’s vrijdag. Dus ook een lockdown niet. Het Overlegcomité zou eerst de impact willen afwachten van de verstrengde maatregelen die maandag van kracht werden in ons land.

Sinds maandag zijn onder meer restaurants en cafés dicht, is er een avondklok van kracht tussen middernacht en vijf uur ’s morgens en is het aantal nauwe contacten beperkt tot één.

Estland

Er zijn ook landen die het wél goed doen in Europa: vier om precies te zijn. Het gaat om Estland (35,3 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners), Noorwegen (37,5), Finland (52,9) en Griekenland (55,3).

