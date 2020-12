Meer dan honderd mensen omgebracht door gewapende mannen in westen van Ethiopië

De aanval gebeurde in de streek van Bulen, in de deelstaat Benishangul-Gumuz. Volgens de commissie werden de slachtoffers doodgeschoten en werden de huizen van slapende bewoners in brand gestoken. De regio, waar verschillende etnische groepen leven, werd recent al vaker geplaagd door etnisch geweld. De commissie zegt in een verklaring "onrustwekkend fotografisch bewijs" gekregen te hebben van mensen die aan het geweld konden ontsnappen. De aanval gebeurde voor zonsopgang, en duurde voort tot in de namiddag.

Lees ook Eritrese hoofdstad weer door raketten uit Ethiopië getroffen

Slachtoffers

Zeker 36 mensen worden verzorgd voor verwondingen, vooral kogelwondes, in het 90 kilometer verderop gelegen ziekenhuis van Bulen. Een landbouwer, Belay Wajera, getuigde per telefoon aan Reuters dat hij 82 lichamen telde in een veld nabij zijn huis. Zijn vrouw en vijf kinderen werden gedood, hijzelf werd geraakt in het achterwerk. Vier andere kinderen ontsnapten en zijn nu vermist. Een andere dorpsbewoner vertelde aan Reuters op een andere plaats 20 lichamen geteld te hebben. "Er was geen politie of geen veiligheidsdienst gestationeerd in de zone op dat moment", meldt de commissie nog.

Geweld tussen bevolkingsgroepen

De regio waar de aanval plaatsvond is de thuis van de Gumuz, maar de laatste jaren zijn landbouwers uit het naburige Amhara in de regio binnengetrokken, wat tot spanningen leidde. Premier Abiy Ahmed en de stafchef van het leger bezochten dinsdag nog de regio, en riepen op tot kalmte. Er waren soldaten ter plaatse gestuurd om spanningen te bedaren, maar zij zijn kort daarop weer vertrokken.

Sinds de aanstelling van Abiy tot premier, in 2018, lijkt de geest in Ethiopië weer uit de fles: met de regelmaat van de klok zijn er berichten over geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Abiy, die vorig jaar de Nobelprijs van de Vrede won, versnelde democratische hervormingen waardoor de ijzeren greep van het regime op rivaliteiten tussen verschillende groepen verslapte.

In de noordelijke Tigray-regio voert het regeringsleger al zes weken strijd tegen de opstandige regionale regering. Bij dat conflict zijn bijna 1 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De ontplooiing van het federale leger in Tigray heeft de vrees doen ontstaan over een veiligheidsvacuüm in andere onrustige regio's.