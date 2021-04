Meer dan honderd gewonden en tientallen arrestaties bij nachtelijke rellen in Jeruzalem

In deze zwaarbevei­lig­de gevangenis zit Derek Chauvin 23 uur per dag in isolatie na veroorde­lin­gen voor moord op George Floyd

22 april De voormalige politieman Derek Chauvin (45) is na zijn veroordeling voor de moord op George Floyd overgebracht naar de zwaarst beveiligde gevangenis van de Amerikaanse staat Minnesota: Oak Park Heights. Daar zit hij nu 23 uur per dag in isolatie. Volgens een woordvoerder van het gevangeniswezen in Minnesota is dat “voor zijn eigen veiligheid”.