Meer dan honderd arrestaties bij protesten tegen mobilisatie in Russische regio Dagestan

Al meer dan 40 doden bij protesten in Iran, intussen ook “betogingen om regime te steunen”

In Iran zijn bij de protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini al zeker 41 personen om het leven gekomen. Dat meldt de Iraanse nationale omroep IRIB zondag. Het cijfer is weliswaar nog niet officieel bevestigd. De ultra-conservatieve Iraanse president Ebrahim Raisi zegt dat er “beslissend” zal worden opgetreden tegen de golf van onrust. In de Iraanse hoofdstad Teheran en meerdere andere steden in het land zouden ook tegenbetogingen plaatsvinden. Volgens staatsmedia kwamen vandaag duizenden mensen hun steun voor het regime uiten.

25 september