Meer dan half miljoen Afghanen verloren hun job na machtsgreep door taliban

ANALYSE. Joe Biden heeft wel puin geruimd, maar voor de wederop­bouw is hij veel te zwak

Donderdag is het precies een jaar geleden dat Joe Biden werd beëdigd als de 46ste Amerikaanse president. Na vier jaar Donald Trump slaakten velen een zucht van verlichting. Maar zijn de Verenigde Staten er intussen beter aan toe? Biden heeft zijn best gedaan om puin te ruimen, dat wel. Puin van de coronacrisis, de geteisterde economie en het gekelderde vertrouwen in zijn land. Maar van wederopbouw is er nog maar weinig sprake. Daarvoor is Amerika nog te verdeeld — en Biden veel te zwak.

14:27