"Meer dan een half miljard dollar beloofd om voedselcrisis aan te pakken", zegt Unicef

“Republi­kei­nen sturen vlucht met migranten richting buitenver­blijf Biden” - eindbestem­ming toestel gewijzigd

Het Witte Huis bevestigt dinsdag dat het op de hoogte is van een vlucht met migranten die onderweg is naar een gebied nabij het vakantieverblijf van de Amerikaanse president Joe Biden in Reboboth Beach, Delaware. Een “politieke stunt” van de Republikeinen, zegt het Witte Huis, dat belooft met de lokale autoriteiten samen te werken voor de opvang van de migranten. Later op de dag bleek echter dat het toestel zijn koers had gewijzigd en naar Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee, zou vliegen.

20 september