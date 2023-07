Meer dan duizend veroordelingen na rellen in Franse steden

Minder beschadi­gin­gen, maar nog steeds 255 voertuigen in brand gestoken op nationale feestdag in Frankrijk

Er was een “aanzienlijke daling” van het aantal beschadigingen tijdens de feestelijkheden voor quatorze juillet, de nationale feestdag van Frankrijk. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zaterdag verklaard. Weliswaar werden in de nacht van vrijdag op zaterdag nog steeds ruim 250 voertuigen in brand gestoken. Door de recente rellen in het land, was de waakzaamheid opgeschroefd.