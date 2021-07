Meer dan duizend kilometer file in Frankrijk op ‘zwarte zaterdag’: hier staan de files op de Europese wegen

Vandaag is een zogenaamde “zwarte zaterdag” voor het vakantieverkeer in Europa en dat is eraan te merken. Op de belangrijkste vakantieroutes is het extreem druk. Op de middag stond er 1.092 kilometer file in Frankrijk, zo melden mobiliteitsorganisaties Touring en VAB. Daarmee is het filerecord van 1.142 kilometer, dat dateert van 10 juli dit jaar, net niet verbroken. Intussen nemen de files opnieuw af. Toch raadt mobiliteitsorganisatie VAB aan om, in de mate van het mogelijke, het vertrek voor de heen- of terugreis uit te stellen tot zondag.

FRANKRIJK

Richting het zuiden, op de route van Luxemburg naar Lyon en naar Spanje, hadden automobilisten vanochtend vroeg al te kampen met meer dan 2 uur vertraging. In de loop van de voormiddag liep die wachttijd op tot 3 uur. Het meeste oponthoud was er op de A7 tussen Vienne en Orange. Daar stonden vakantiegangers om 11 uur zo’n vier uur in de file. Ook op de alternatieve route door het midden van het land was het erg druk.

Aan de andere kant van Frankrijk, richting Bordeaux en Spanje, moeten vakantiegangers naar het zuiden rekening houden met heel wat extra reistijd. Volgens VAB is het zeven en een half uur aanschuiven op de route via Lyon naar de Spaanse grens.

Op alternatieve routes, via Parijs en Clermont-Ferrand, verliezen automobilisten meer dan 4 en een half uur. De route via Parijs en Bordeaux naar Spanje is goed voor ruim 4 uur vertraging, aldus VAB.

Rond 13.30 uur stond er nog 735 kilometer file in Frankrijk. “Je verliest op de belangrijkste vakantieroutes toch nog steeds meer dan 2,5 uur”, meldt Joni Junes van VAB. Aan de Mont-Blanctunnel richting Italië staat traditioneel ook een lange file.

De drukke verkeersdag in Frankrijk geldt niet alleen voor reizigers naar het zuiden, maar ook voor terugkerende vakantiegangers. Daar geldt code rood. Ook zij moeten dus op alle routes rekening houden met 2 tot 3 uur vertraging.

DUITSLAND

Ook in andere landen van Europa is het extreem druk op de weg. In Duitsland start de vakantie in de deelstaten Baden-Württemberg en Beieren en dat is zaterdagochtend al te merken in de regio rond München. Er staan al lange files. Op de route tussen München en Salzburg in Oostenrijk verliezen automobilisten maar liefst 3 uur en 40 minuten.

OOSTENRIJK

In Oostenrijk moet men rekening houden met strenge grenscontroles richting Slovenië. Wie naar Slovenië of Kroatie rijdt, moet zaterdagochtend 50 minuten extra rekenen op de A10 Salzburg-Villach en dan nog eens 45 minuten aan de Karawankentunnel op de A11. In Slovenië zelf staat er file op de snelweg Ljubljana-Zagreb voor de grens met Kroatië en op de snelweg Maribor-Zagreb voor de Kroatische grens. In Kroatië is er file tussen Zagreb en Karlovac.

ZWITSERLAND

In Zwitserland is opnieuw de Gotthardtunnel richting Italië het grootste knelpunt. Zaterdagochtend staat er al 12 kilometer file en moet men er rekening houden met 1 à 2 uur extra voor de tunnel, en na de tunnel nog eens een half uur extra tot aan de grens met Italië bij Chiasso.

ITALIË

Ook in Italië zelf is het druk want veel Italianen vieren vakantie in augustus. Op de A9, A50, A1 Como-Firenze moet men rekening houden met 2 uur 15 minuten extra. Ook tussen Milaan en Modena, op de A1, is er anderhalf uur extra reistijd.

Opvallend was de drukte in Italië op de A22 van de Brennerpas naar Verona. De extra reistijd was daar rond 11.30 uur meer dan 3,5 uur. Dat is veel meer dan voorgaande jaren.

