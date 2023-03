Meer dan duizend bootmigranten aangekomen in Italië

In Italië zijn zaterdag meer dan duizend bootmigranten via de Middellandse Zee aan de kust aangekomen. 's Nachts bereikte een boot met 487 personen havenstad Crotone in de regio Calabrië, in het zuiden van het land, bericht nieuwsagentschap Ansa. De kustwacht escorteerde de boot naar de haven. In de voormiddag bracht een schip van de kustwacht in totaal 584 migranten naar de haven van de stad Reggio Calabria. De mensen waren op volle zee overgestapt van een overvolle boot.