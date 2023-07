Meer dan duizend arrestaties in operatie tegen mensensmokkel, meldt Interpol

Politiek Hoe Puigdemont vanuit Waterloo de Spaanse regerings­vor­ming kan beslissen

De Spaanse verkiezingen hebben links noch rechts een meerderheid bezorgd. De handvol zetels van de Catalaanse separatisten kunnen beslissen wie als premier in het zadel wordt gehesen. Het gevluchte kopstuk van de Catalanen, Carles Puigdemont (60), woont en werkt intussen zes jaar in België. Zelf schermt Puigdemont zijn privéleven goed af: hij wil geen munitie geven aan tegenstanders in Madrid. Maar hoe leeft hij nu in België? En kan hij binnenkort naar Spanje terugkeren?