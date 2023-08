Meer dan dertig Duitse moskeeën ontvangen dreigbrieven van rechts-extremisten

Volgens het Duitse openbaar ministerie hebben de brieven een rechts-extremistisch karakter. Zo wordt er onder meer gebruikt gemaakt van hakenkruisen. Een moskee in Hannover ontving onlangs een dreigbrief die ondertekend was met “NSU 2.0" – een verwijzing naar de neonazigroep Nationalsozialistischer Untergrund. Zij pleegden tussen 2000 en 2007 tien moorden waarvan acht slachtoffers een Turks-Griekse achtergrond hadden.

Eind mei werd een restaurant in de buurt nog aangevallen met brandbommen. In de brief die de moskee eind juli ontving, werd er verwezen naar dit voorval: “Jullie eetcafé is nog maar het begin. We komen terug.” De voorzitter van de Islamitische Gemeenschap Millî Görüş (IGMG) in Hannover deelde de dreigbrief op het socialemediaplatform X. “De staatsveiligheid moet intensiever onderzoek doen”, schreef hij bij de foto.