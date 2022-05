Meer dan dertig doden bij voedselbedeling door Nigeriaanse kerk

Protestant­se Kerk VS geeft lijst vrij van leden die van seksueel geweld beschul­digd werden

De leiding van de grootste Protestantse Kerk in de Verenigde Staten, de Southern Baptist Convention, heeft vandaag een document van 205 pagina's gepubliceerd dat de leden oplijst die van seksueel geweld beschuldigd werden. Enkele dagen eerder werd een onderzoeksrapport bekendgemaakt dat concludeerde dat de Kerk slachtoffers van seksueel geweld jarenlang in de kou liet staan of tegenwerkte.

27 mei