Meer dan 90 migranten steken in kleine bootjes Kanaal over

Proces tegen vermeende Franse seriemoor­de­naar gestart

15:45 Het proces tegen vermeend seriemoordenaar Nordahl Lelandais is vandaag in de Franse stad Chambéry begonnen. Het is het eerste moordproces tegen hem en hij heeft in deze zaak al bekend onopzettelijk de 24-jarige Arthur Noyer in de Franse Alpen bij Chambéry gedood te hebben.