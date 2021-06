Meer dan 80 miljoen vluchtelingen wereldwijd

Italië prikt geïsoleer­de dorpelin­gen aan keukenta­fel: “Dit scheelt een uur haarspeld­boch­ten rijden”

17 juni Met ruim 41 miljoen gezette prikken loopt de Italiaanse vaccinatiecampagne gestaag door. Maar er is een groep mensen die lastig te bereiken is: ouderen en zwakkeren in afgelegen dorpen. Het Italiaanse leger gaat daarom bij ze op bezoek. Hoe gaat dat in z’n werk? De organisatie is bijna on-Italiaans efficiënt, reageren dorpelingen die geduldig op hun prik staan te wachten.