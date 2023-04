Meer dan 8,5 ton aan vloeibaar gemaakte meth ontdekt in flessen tequila die in Mexico klaarstonden voor export

De Mexicaanse marine is wel wat gewoon qua opmerkelijke drugsvangsten. Maar deze week trokken ze toch nog eens grote ogen toen ze meer dan 8,5 ton aan vloeibaar gemaakte meth aantroffen, verstopt in flessen tequila die bedoeld waren voor export naar het buitenland.

Drugshonden hadden maandag in de haven van Manzanillo, een stad aan de westkust van Mexico, aan de alarmbel getrokken bij een container met 960 kartonnen dozen vol flessen tequila, meldt de Mexicaanse marine. Uiteindelijk werd in in totaal 11.520 flessen tequila liefst 8.640 kilogram aan vloeibaar gemaakte methamfetamine ontdekt. De drugs werden in beslag genomen.

Foto’s van de opmerkelijke vondst tonen een speurhond die drugsagenten alarmeert bij dozen met glazen flessen die een bruinachtige vloeistof bevatten, consistent met de kleur van ‘añejo’ of oudere tequila. De labels van de flessen zijn niet zichtbaar op de beelden.

Champagne vol MDMA

Mexico is de enige producent ter wereld van authentieke tequila. Hoewel er tot nu toe gelukkig geen gevallen zijn gemeld waarbij dergelijke flessen de consument bereiken, zou het levensgevaarlijk zijn om dit meth-mengsel te drinken.

Het is overigens wel al eens gebeurd dat flessen waarin drugs verstopt zaten per ongeluk op de gewone markt zijn terechtgekomen. Vorig jaar werden er in Nederland en Duitsland een tiental intoxicaties gemeld na het drinken van “champagne” van het bekende merk Moët & Chandon. Het betrof flessen van twee lotnummers die vol met de drug MDMA bleken te zitten. In Duitsland viel er zelfs een dode in een restaurant. Ook bij ons waarschuwde het Belgisch voedselagentschap voor de vermoedelijke aanwezigheid van MDMA in bepaalde 3 liter-flessen Moët & Chandon.

Niet toevallig meth

Dat bij deze grote vondst in Mexico de flessen vol met meth blijken te zitten, is geen toeval. Mexico is uitgegroeid tot een zeer grote producent van methamfetamine.

En drugsbendes maken de zeer verslavende harddrug vaak vloeibaar bij smokkelpogingen. Aan de grens met de VS worden zo geregeld drugssmokkelaars tegengehouden die hun ruitensproeiervloeistof vervangen bleken te hebben door vloeibaar gemaakte meth. In tweede instantie wordt de meth dan normaal naar gespecialiseerde installaties gebracht waar de drugs opnieuw de bekende kristalachtige vorm krijgen. Methamfetamine wordt meestal ‘crystal meth’ genoemd.

Volledig scherm Beeld van begin deze maand. Een Belgische douanier vindt crystal meth in een speelgoedje voor kinderen op Brusels Airport.

“Sneeuw”bollen

Ook elders zijn autoriteiten al op creatieve meth-verstoppogingen gestoten. Zo vond de Australische douane in 2019 voor miljoenen aan meth verstopt in sneeuwbollen. In 2020 troffen Amerikaanse grensbewakers een aanzienlijke hoeveelheid vloeibare meth aan in de benzinetank van een vrachtwagen.