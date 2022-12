“Meer dan 60 Russische oligarchen en bedrijven hebben al rechtszaak aangespannen bij Europees Hof van Justitie vanwege sancties van EU”

Opnieuw Russische raketaan­val­len op verschil­len­de Oekraïense steden: stroom uitgeval­len en watervoor­zie­ning geraakt, tien doden

Op verscheidene plaatsen in Oekraïne zijn raketinslagen gemeld en is de stroom uitgevallen. Daarbij zijn minstens tien personen om het leven gekomen. Ook de watervoorziening werd getroffen. Volgens plaatselijke media kwamen er projectielen neer in de regio’s Charkov, Dnipro, Kiev, Krivji Rih, Poltava, Tsjoehoejiv, Vinnitsia en Zaporizja.

16 december