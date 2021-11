Meer dan 6.000 moorden en 9.000 verkrachtingen in drie maanden tijd in Zuid-Afrika

REPORTAGE. Na de aanrandin­gen: onze reporter gaat uit in Gentse Overpoort en treft een echt vrouwen­front aan

Vier meldingen van aanranding op twee weken tijd. De Gentse Overpoortstraat raakt overstelpt met klachten over seksueel overschrijdend gedrag. Hoe is het als jonge vrouw om een nacht te feesten in de drukke studentenbuurt? Onze reporter Chloë Stylemans ging undercover en merkte overal samenhorigheid. “Als er iets is, kom meteen bij ons staan. In groep gebeurt er niets”

