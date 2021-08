Meer dan 500 vluchtelingen in één houten boot aangekomen op Italiaanse eiland Lampedusa

Laatste Britse militairen uit Afghanis­tan vertrokken

1:09 De laatste Britse militairen in Afghanistan hebben het land verlaten. Dat meldt het ministerie van Defensie. Daarmee is de militaire aanwezigheid van het Verenigd Koninkrijk in Afghanistan, die 20 jaar heeft geduurd, ten einde. Meer dan 450 Britse militairen zijn in die periode in Afghanistan gesneuveld. Eerder op zaterdag werd de Britse evacuatie-operatie vanaf de luchthaven van Kaboel beëindigd.