Meer dan 500 migranten aan boord van oude vissersboot komen aan in Lampedusa

Robin Ramaekers in Kaboel: “Afghanen weten dat verzet tegen taliban geen optie is”

27 september VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers is al enkele dagen in het Islamitisch Emiraat Afghanistan. Hij maakt er reportages over hoe het leven daar nu is, sinds de taliban er een dikke maand geleden de macht hebben overgenomen. “Wat je merkt, is dat het hier veel veiliger is sinds die overname”, zegt Robin Ramaekers.