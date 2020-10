"Meer dan 500 kinderen van migranten in de VS nog steeds van ouders gescheiden"

Onrust in VS doet rechts én links naar de wapens grijpen: bijna 10 procent van Amerikanen aanvaardt "politiek geweld”

2 september De politieke onrust in de VS brengt steeds meer gewapende groepen op straat. Dat heeft zowel de linker- als de rechterzijde al doden gekost. Tot nu toe heeft het rechterkamp een grote voorsprong in het bloedvergieten. Maar daar kan verandering in komen, want méér Democraten dan Republikeinen zouden geweld aanvaarden als ze de verkiezingen in november verliezen.