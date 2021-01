Meer dan 50 pro-democratieactivisten opgepakt in Hongkong

Hongkongse mediamag­naat Jimmy Lai moet opnieuw naar de gevangenis

31 december De Hongkongse mediamagnaat en activist Jimmy Lai, die recent op borgtocht was vrijgelaten, is donderdag opnieuw naar de gevangenis gestuurd. Dat is een gevolg van een beslissing van het Hooggerechtshof van Hongkong. Het hof handelde op vraag van het parket, dat zich tegen de vrijlating op borgtocht had verzet.