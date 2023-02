Meer dan 50 Chinese mijnwerkers vast in ingestorte steenkoolmijn

Nog geen akkoord over tiende Europese sanctiepak­ket tegen Rusland

De ambassadeurs van de 27 EU-lidstaten zijn het woensdag nog niet eens geraakt over het tiende sanctiepakket tegen Rusland. Er is wel vooruitgang geboekt in de discussies, valt te horen in EU-kringen. Morgen om 15 uur worden de besprekingen verdergezet.