Meer dan 50 activisten in Hongkong opgepakt om veiligheidswet

Laatste weduwe veteraan Amerikaan­se burgeroor­log overleden: Helen huwde als 17-jarige met James (93)

5 januari De voor zover bekend laatste weduwe van een militair die heeft gevochten in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) is overleden. Helen Viola Jackson stierf vorige maand op 101-jarige leeftijd in een verpleeghuis in Marshfield, in de staat Missouri, meldde een veteranenbond.