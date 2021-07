Meer dan 50.000 nieuwe besmettingen in Nederland op een week tijd: nooit eerder stegen de coronacijfers zo snel

Vorige week noteerde het RIVM al een verdubbeling tot 8.541 gevallen. Het bleek een voorbode van een nog veel snellere groei in het aantal besmettingen in de laatste zeven dagen. In de meeste gevallen worden die nu veroorzaakt door de extra besmettelijke Deltavariant van het virus. Het percentage positieve testen steeg van 4,6 procent naar 13,4 procent.

De wekelijkse rapportage van het RIVM bevestigt het beeld van jongeren die in de horeca en op feestjes besmet raken. Bij de mensen van wie bekend is waar ze het virus opliepen, was dat in 37 procent van de gevallen in de horeca. De thuissituatie volgt met 28 procent. Bezoek thuis is goed voor 16 procent van de herleide gevallen, feestjes voor 15 procent en de werksituatie voor 7 procent. Ook in vakantielanden raakten weer honderden mensen besmet, met name in Spanje en Portugal.