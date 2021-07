Meer dan 5 miljoen EU-burgers krijgen verblijfsstatus na brexit

Coronapa­tiënt ligt vier maanden in Amerikaans ziekenhuis en gaat viraal met rekening

1 juli Een TikTokgebruiker uit Amerika gaat viraal met een ziekenhuisrekening van omgerekend 2.401.765 euro. Al van @letstalkaboutbusiness lag maar liefst vier maanden in een ziekenhuis met corona. De post veroorzaakt ophef als voorbeeld van hoge gezondheidskosten in de VS, maar gelukkig is Al wel verzekerd. Hoeveel hij effectief gaat moeten betalen, weet hij nog niet. Maar hij vindt zijn rekening alleszins wel “goeie reclame om een verzekering af te sluiten.”