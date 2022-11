Meer dan 40 miljoen Amerikanen hebben al gestemd voor midterms

Vrouw bengelt aan flatgebouw na brand in New York veroor­zaakt door lithiumbat­te­rij, ook tientallen gewonden

Door een brand in een appartementencomplex in Manhattan in de stad New York zijn zaterdag zeker 38 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zouden in kritieke toestand verkeren en zeker vijf anderen liepen zware verwondingen op, zei de commissaris van de lokale brandweer tegen CNN.

6 november