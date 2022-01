Meer dan 40 doden bij hevige aanval van IS op gevangenis in Syrië

Bij een hevige aanval van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) op een gevangenis in Syrië zijn meer dan veertig mensen gedood. Urenlang werd er zwaar gevochten, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten vrijdag. In buurland Irak werden dan weer elf soldaten gedood bij een aanval van IS.

De aanval in de gevangenis vond donderdagavond plaats in de stad Al-Hassaka in het noordoosten van Syrië. Die wordt door de Koerden gecontroleerd. IS wilde aanhangers bevrijden. Zeker veertig mensen, onder wie IS-strijders en burgers, kwamen om het leven. Tientallen extremisten konden vluchten.

Volgens Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de alliantie van Koerdische en Arabische strijders in Syrië, zijn de meeste voortvluchtigen intussen opnieuw gevangengenomen en is de situatie in de gevangenis weer onder controle.



Volgens het Koerdische persbureau Hawar zitten er ongeveer 5.000 IS-aanhangers in de gevangenis van Al-Hassaka.

Heropleving

In buurland Irak vond vrijdagochtend een aanval plaats op een militaire basis in de provincie Dijala, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bagdad. IS eiste de verantwoordelijkheid op in een verklaring die verspreid is via de sociale media.

Jarenlang had IS grote gebieden in Syrië en Irak onder haar controle. De organisatie verloor haar laatste bolwerk, Baghus in Oost-Syrië, bijna drie jaar geleden. Cellen van de extremisten zijn echter nog steeds actief. Waarnemers waarschuwen voor een heropleving van de terroristische militie.

