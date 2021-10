Meer dan 40 doden bij aanval op markt door Nigeriaanse bende

Duitse politie rukt massaal uit voor jongen met geweer... gemaakt uit legoblok­jes

14:34 In de Zuid-Duitse stad Lindau heeft een tiener een grote politieactie veroorzaakt nadat hij “in een camouflagepak en met een geweer” door iemand werd opgemerkt. Omdat het onduidelijk was of het om een gevaarlijke situatie ging, zette de politie meerdere patrouillewagens in, maar dat bleek achteraf niet nodig. Zo was het pistool van de 15-jarige jongen volledig uit Lego gemaakt.