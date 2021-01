Meer dan 4.000 arrestaties bij nieuwe protesten Navalny-aanhangers in Rusland

Alleen al in de hoofdstad Moskou werden volgens het portaal Owd-Info meer dan duizend demonstranten vastgezet. Ruim 860 arrestaties werden in Sint-Petersburg verricht, meldde het portaal. Naar verluidt kwam het in meer dan 50 steden tot arrestaties.

Mensenrechtenverdedigers bekritiseerden opnieuw het zware politiegeweld tegen vreedzame betogers. In Moskou en Sint-Petersburg zouden de veiligheidstroepen ook stroomstootwapens hebben ingezet.Betogers gaan onder meer de straat op in het Russische Verre Oosten. Daar verzamelden zich demonstranten op een plein in de havenstad Vladivostok en op het ijs van de dichtgevroren Amoerbaai. “Het verlangen om in een vrij land te leven is groter dan de angst om aangehouden te worden”, zei een 25-jarige student.

Volgens de ploeg van Navalny werd zondag in een honderdtal steden gemanifesteerd voor de vrijlating van de opposant. De mensen protesteerden ook tegen corruptie, gerechtelijke willekeur en de onderdrukking van andersdenkenden onder het bewind van president Vladimir Poetin.

Echtgenote Navalny opgepakt

Bij de protesten zou ook zijn echtgenote opgepakt zijn. De 44-jarige Julia Navalnaya plaatste een foto van zichzelf op Instagram tijdens de protesacties. Een week geleden werd ze ook al eens tijdelijk gearresteerd tijdens protesten. Volgens de vrouw is ook Navalny’s broer in hechtenis genomen als ‘gijzelaar’.

De VS veroordelen ondertussen het neerslaan van het protest. Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, veroordeelt de “brute methodes” die de Russische autoriteiten hanteren tegen de massale demonstraties. Blinken riep Rusland zondag via Twitter nogmaals op om Navalny vrij te laten.

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny, wordt omringd door journalisten.

Navalny (44) keerde eerder deze maand naar Rusland terug, nadat hij in Duitsland behandeld was voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Bij zijn aankomst in Moskou werd hij, zoals aangekondigd, meteen in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van een proces volgende week. Navalny houdt Poetin en de geheime dienst FSB verantwoordelijk voor de aanslag op zijn leven, maar zij ontkennen.

Een betoger wordt tegen de grond geduwd in het besneeuwde Sint-Petersburg.

Ook in Moskou komt het tot confrontaties tussen de demonstranten en de politie.

