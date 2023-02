Meer dan 32 miljard euro materiële schade in Turkije, volgens raming Wereldbank

Na lang onderhande­len: VK en EU sluiten nieuwe deal over Noord-Ier­land

Londen en Brussel zijn er in de nasleep van de Brexit in geslaagd een nieuwe overeenkomst te sluiten over de handel met Noord-Ierland, dat deel is van het Verenigd Koninkrijk. Na lange onderhandelingen streek de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in Engeland de laatste plooien glad met de Britse premier Rishi Sunak. Die sprak over een beslissende doorbraak.