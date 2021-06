Meer dan 3.700 botfragmenten gevonden bij vermoedelijke seriemoordenaar (72) in Mexico

Premier Netanyahu overtuigd van terugkeer aan de macht

17:04 De Israëlische premier Netanyahu is ervan overtuigd dat hij snel weer aan de macht is. Hij zei dit in het Israëlische parlement, vooruitlopend op een stemming over een nieuwe regeringscoalitie, zonder hem. Netanyahu verklaarde dat hij in de politiek zal blijven en op een dag het land weer zal leiden.