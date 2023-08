Meer dan 3.000 mensen geëvacueerd van campings in Zuid-Frankrijk wegens hevige brand

Mogelijk binnenkort al beslissing over aanklacht tegen Trump in Georgia

De Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft binnenkort misschien een vierde strafzaak aan zijn been. In de staat Georgia buigt een zogenaamde grand jury zich maandag namelijk over de vraag of de miljardair de wet heeft overtreden door te proberen de verkiezingsuitslag van 2020 in de staat te kantelen in Republikeins voordeel. Dat melden diverse media waaronder The Atlanta Journal Constitution en televisiezender CNN.