Meer dan 250 intellectuelen waarschuwen Westen voor ongewenste ontwikkelingen op Balkan

De creatieve geesten en vroegere politici klagen dat zelfs met de deelname van politieke actoren uit de VS en de EU, nieuwe etnische grenzen en opdelingen steeds openlijker ter discussie worden gesteld. Niettemin is het nog niet te laat "om de huidige richting van de ontwikkeling, die in geweld kan uitmonden, om te keren", luidt het in de brief. De auteurs roepen de beslissingsmakers in het Westen op "zich bewust te worden van het duidelijk en imminent gevaar van hun huidige politiek en die overeenkomstig opnieuw uit te lijnen.”