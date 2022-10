Meer dan 23.000 mensen op de vlucht voor geweld in noordoosten van Congo

België dringt aan op transparan­te verkiezin­gen in Congo

Een correct verloop van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo eind volgend jaar is "een prioriteit" voor België. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag gezegd voor aanvang van een ontmoeting met de Congolese president Félix Tshisekedi in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

22 september