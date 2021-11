Meer dan 200 migranten gered die Kanaal probeerden over te steken

Nederland­se politie vindt dode man in auto in kanaal net over de grens

De Nederlandse politie heeft in een kanaal bij het Zeelandse dorp Retranchement, tussen Knokke-Heist en Cadzand, een dode man in een auto gevonden. Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen wat er gebeurd is. "We houden alle scenario's open", aldus de zegsman.

