Meer dan 200 migranten bevrijd uit achtergelaten vrachtwagen in Mexico

In de laadruimte van de vrachtwagen was ook nog een vals plafond aangebracht om nog meer mensen te kunnen vervoeren.

Begin maart werden in het zuidoosten van Mexico in een geparkeerde vrachtwagen nog 343 migranten aangetroffen. Vorig jaar stierven in de buurt van de stad San Antonio, in de Amerikaanse staat Texas, nog meer dan 50 migranten in een geparkeerde vrachtwagen. Ze zaten zonder airconditioning en bij een zinderende hitte opgesloten in het laadruim.