Meer dan 200 hectare bos in vlammen opgegaan door bosbranden in de Ardèche

Coördina­tie­cen­trum voor Oekraïense graanex­port over zee geopend

Het centrum dat in Istanboel de graanexport vanuit Oekraïense havens over de Zwarte Zee naar de wereldmarkten moet regelen, is officieel geopend. In een toespraak zei de Turkse defensieminister Hulusi Akar dat er 25 miljoen ton graan zal worden geëxporteerd. Daarvoor zijn drie havens in Oekraïne uitgekozen.

15:01