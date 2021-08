Meer dan 200 bootmigranten gered uit de Middellandse Zee

Britse premier Boris Johnson wil geen eenzijdige erkenning talibanre­ge­ring

15 augustus De Britse premier Boris Johnson wil niet dat westerse landen afzonderlijk overgaan tot erkenning van de taliban als officiële machthebbers in Afghanistan. Niemand moet de moslimextremistische organisatie bilateraal erkennen als de wettige regering van Afghanistan, zei hij zondag in een interview na een bijeenkomst van het veiligheidskabinet, eraan toevoegend dat het duidelijk was dat er zeer binnenkort een nieuwe regering in het land zal komen.