Meer dan 200 Belgen verblijven nog in Oekraïne: “We hebben vijf of zes keer opgeroepen om te vertrekken, maar sommigen wilden niet luisteren”

Buitenlandse Zaken heeft weet van zeker 276 Belgen en nauwe familieleden in Oekraïne. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) gezegd op een persconferentie van de regering . Evacuatie is niet mogelijk, maar Buitenlandse Zaken raadt landgenoten wel aan om het land te verlaten indien de omstandigheden dat toelaten. Intussen is de Belgische ambassade in Kiev wel moeten sluiten, meldt de RTBF.

In totaal is ons land in Oekraïne verantwoordelijk voor zeker 294 mensen. Het gaat om 232 Belgen, 44 nauwe familieleden en 18 Luxemburgers. Het is wel mogelijk dat er zich nog landgenoten in Oekraïne bevinden van wie Buitenlandse Zaken niet op de hoogte is, gaf Wilmès aan.

De Belgische ambassade in Kiev, die vorige week nog open was, is intussen wel gesloten vanwege de opmars van Russische troepen richting de Oekraïense hoofdstad, bevestigt de Belgische ambassadeur in Oekraïne Axel Lenaerts aan de RTBF. “Het is zeer lastig”, zegt hij. “We hebben de Belgen in Oekraïne vijf of zes keer opgeroepen om te vertrekken. Sommigen wilden niet luisteren.”

Luchtruim gesloten

Buitenlandse Zaken is in elk geval heel bezorgd om landgenoten in Oekraïne, zei Wilmès. “Onze prioriteit is en blijft om de consulaire bijstand te garanderen.” Er zijn ook ploegen aanwezig aan de grenzen tussen Oekraïne en Polen, Moldavië, Slovakije en Roemenië, zei ze. Evacuatie naar België is niet mogelijk, omdat het luchtruim is gesloten. Wilmès waarschuwde daar vorige week ook al voor.

Er bevinden zich ook nog eens iets meer dan 900 Belgen in Rusland. Ook zij worden aangeraden het land te verlaten. Wie er vast verblijft, wordt aangeraden om te bekijken of het mogelijk is om al dan niet tijdelijk naar België terug te keren. Het Europese luchtruim is gesloten voor vliegtuigen uit Rusland, maar Rusland verlaten kan wel via derde landen, zei Wilmès.

