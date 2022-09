Meer dan 200 arrestaties bij grootschalige razzia tegen ‘Ndrangheta in Italië

Film Dreigtele­foons, controle door gangsters en oorlog op de set: productie­pro­ces ‘The Godfather’ was een nachtmer­rie

Eigenlijk had filmmaker Francid Ford Coppola weinig zin om ‘The Godfather’ te verfilmen: te schunnig en te vunzig. Gelukkig kon zijn collega George Lucas — ja, die van ‘Star Wars’ — hem overtuigen om het tóch te proberen. Vijftig jaar na de release werpt het boek ‘Leave the Gun, take the Cannoli’, een blik achter de schermen van de legendarische prent. Van maffiabazen die het scenario wilden nalezen tot een heuse oorlog met de filmstudio. “Al Pacino was tot diep in de opnametijd bang dat ze hem zouden ontslaan.”

