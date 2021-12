Meer dan 20 Chinese mijnwerkers al 2 dagen geblokkeerd in illegale steenkoolmijn

Levensver­haal. De allerlaat­ste mijndirec­teur ging zélf mee onder­gronds

Het was - hij gaf het toe - een bijzonder moment, toen hij in september '92 de liftkooi finaal in het slot draaide nadat de allerlaatste kompel bestoft was bovengekomen. Jos Legrand was de allerlaatste directeur van de allerlaatste steenkoolmijn in België, die van Zolder. Een harde baas met een kort lontje, maar nooit te beroerd om zelf af te dalen en superstreng op veiligheid. Want hij had het ergste gezien, toen hij als jonge ingenieur hielp evacueren na de ramp der rampen in Marcinelle.

3 november