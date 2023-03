“Meer dan 20 arrestaties” na sabotage van Russisch legervliegtuig in Wit-Rusland

Wie zijn de Wit-Russische ‘slapende cellen’ die een spionage­vlieg­tuig vernielden? En breken ze Oekraïne zuur op?

In Wit-Rusland zou een kostbaar Russisch spionagevliegtuig zijn vernield door het plaatselijke verzet. Dat telt naar eigen zeggen al 200.000 leden, georganiseerd in slapende cellen die elkaar niet kennen, maar op elk moment geactiveerd kunnen worden. Als het klopt dat zij met drones toesloegen op een boogscheut van de hoofdstad Minsk, is dat een serieuze escalatie. Maar bedreigt die het bewind van dictator Loekasjenko of zorgt ze er juist voor dat die nu ook ten oorlog trekt?