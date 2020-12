Meer dan 2.100 truckers stranden op tarmac van Engelse luchthaven door viruspaniek op Europese vasteland

De Franse regering gooide in de nacht van zondag op maandag de grens met Groot-Brittannië dicht wegens de besmettelijke mutatie van het coronavirus, die zich snel verspreidt in Londen en het zuidoosten van Engeland.

Negatieve coronatest

Het land is inmiddels op zijn stappen teruggekeerd en laat vanaf morgen opnieuw de terugkeer van reizigers uit het Verenigd Koninkrijk toe. Belangrijke voorwaarde is wel dat de reizigers minder dan 72 uur eerder een negatieve coronatest moeten hebben afgelegd.

Frankrijk stelt haar grenzen in de eerste plaats weer open voor Fransen en andere EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Maar ook Britten of andere personen die in Frankrijk of in een ander EU-land wonen, mogen het Kanaal oversteken.